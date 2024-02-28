Москва, 28 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании Военно-промышленной комиссии (ВПК), говоря о том, как СССР достигал победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина руководителям двух заводов.

Екатерина Штукина / РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я ещё раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолёты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — сказал он, дочитав телеграмму главы СССР до конца.

В частности, в конце послания Сталин просит «не выводить» правительство из терпения и требует выпускать больше самолётов Ил-2.

«Предупреждаю последний раз. Сталин», — зачитал письмо главы СССР Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев уже цитировал Сталина на совещании ВПК. Так, в марте 2023 года он и зачитал его телеграмму, написанную в 1941 году директорам советских заводов.

«Если через несколько дней вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — сказано, в частности, в процитированной Медведевым телеграмме.

Медведев, прочитав документ, отметил, что в современных реалиях главы предприятий ОПК должны исполнять свои обязательства не к концу года, а каждую декаду. Медведев выразил надежду, что его услышали и запомнили поручение Сталина.