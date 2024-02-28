В Кисловодске загорелось 6 тыс. квадратных метров сухой растительности
МЧС: в Кисловодске загорелось 6 тыс. квадратных метров сухой растительности
Кисловодск, Ставропольский край, 28 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. В Кисловодске Ставропольского края загорелось 6 тыс. квадратных метров сухой растительности. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Кадр из видео
«В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Кисловодске, в районе горы Большое седло, горит сухая растительность. Фронт возгорания — 6 000 метров», — уточнили в ведомстве.
По данным спасателей, к ликвидации возгорания было привлечено 55 специалистов и 15 единиц техники.
новость дополняется