Анкара, 28 февраля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мирные инициативы в отношении конфликта на Украине могут быть успешными только в том случае, если в переговорах будут принимать участие представители обеих сторон, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, переговоры представителей России и киевского режима проходили в Турции весной 2022 года. Представители киевского режима парафировали документ, Россия в соответствие с договорённостями отвела войска из Киевской области, однако вслед за этим Киев вышел из переговорного процесса, рассказал ранее президент Владимир Путин, показав подписанный на переговорах документ.

Руководители киевского режима ранее запретили себе ведение переговоров с Россией, а также заявили, что мирные переговоры могут начаться только в случае восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

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