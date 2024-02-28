Москва, 28 февраля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Новые внешние угрозы стали вызовами для научно-технологического развития России. Об этом говорится в стратегии научно-технологического развития РФ, которую подписал президент страны Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Новые гибридные внешние угрозы национальной безопасности, в том числе военные, террористические, информационные и биологические, увеличение риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций (носящих как природный, так и искусственный характер, усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности»,— говорится в III разделе стратегии «Стратегические ориентиры и возможности научно-технического развития» в подпункте, озаглавленном «Большие вызовы для общества, государства и науки».

В документе отмечается, что за 10 лет необходимо за счёт науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.

Также стратегия гласит, что научно-технологическое развитие является одним из стратегических национальных приоритетов страны и определяется комплексом внешних и внутренних факторов, формирующих систему больших вызовов.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 28 февраля утвердил новую стратегию научно-технологического развития РФ. В документе определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации. Указ главы государства вступает в силу с момента подписания.

8 февраля 2024 года президент поручил правительству России в течение недели подготовить поправки в проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. При этом Путин приравнял её по важности к стратегии национальной безопасности.

В июле 2023 Владимир Путин заявлял, что зависимость России от иностранных технологий ставит под угрозу её суверенитет. Он отметил, что западные страны пытались «подсадить» РФ на свои платформы и стандарты, а потом закрыли доступ к ним.