Вашингтон, 28 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Армия США готовится к внедрению новых лёгких танков, боевых машин пехоты и боевых роботизированных машин, которые должны помочь подготовиться к «войне будущего», которую США могут вести против России или Китая, отметили в своей публикации 28 февраля обозреватели издания The National Interest.

Bernardo Fuller. Defense Visual Information Distribution Service Танк M10 Booker

Речь идёт, в частности, о таких разработках, как танк M10 Booker (машина поддержки пехоты для ведения боёв в городских условиях), боевая машина пехоты XM30 (орудиями которой должны стать лёгкий пулемет и противотанковые ракеты), а также боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle (беспилотная наземная система, отвечающая за разведку и огневую поддержку).

«США проводят масштабную модернизацию для адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия», — сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года обозреватели американского издания The Drive в своём материале отметили, что танки Abrams в их нынешней версии слишком тяжёлые и в скором времени не смогут доминировать на поле боя, а потому в США решили отказаться от плана модернизации этих танков в пользу машины следующего поколения.

Страны НАТО, особенно Германия, за время проведения СВО на Украине утратили репутацию грозного военного блока, оснащённого самой современной техникой, и при прямом столкновении с Россией силы НАТО не выдержат, отмечал в декабре 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, а также перспективными образцами нового поколения.