Ереван, 28 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Фактическая «заморозка» участия в ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван до сих пор не получил от организации ответа на вопрос, в чём заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создаёт угрозу безопасности и территориальной целостности страны, добавил он.

Также Пашинян заявил, что Армения де-юре заморозит своё членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Режима «заморозки» участия в ОДКБ де-юре не существует, заявил 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжает поддерживать контакты с Арменией по линии ОДКБ, чтобы прояснить вопрос о её членстве в организации.

Также Песков уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими высказываниями. Он также добавил, что президент России Владимир Путин не общался с армянским премьером после его заявления и не планирует таких контактов.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом ОДКБ. При этом в ведомстве с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге.