Москва, 28 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Защита жителей Приднестровья — один из приоритетов, сообщили 28 февраля в Министерстве иностранных дел России, комментируя обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) о помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали «РИА Новости» в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля власти ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе.

В декларации по итогам съезда отмечается, что Приднестровье столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются, указывается также в документе.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев позднее уточнил, что руководство ПМР попросило Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и Евросоюза).

Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что власти Молдавии отказываются от переговоров по урегулированию отношений с Приднестровьем и перешли к методам давления. Молдавия действует через инструменты санкций, ограничений и запугивания, сказал Красносельский.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить этот вопрос, Приднестровье стало неподконтрольной Кишинёву территорией.