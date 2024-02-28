Москва, 28 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. США продолжают попытки привести к власти подконтрольные себе правительства по всему миру. Об этом 28 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

AP/TASS

«Замыслы Вашингтона ясны и понятны — привести к власти в независимых странах специально подготовленных и полностью подконтрольных американским властям лидеров», — сказал Патрушев.

Он отметил, что идея фикс США состоит в том, чтобы сделать из них вассалов Вашингтона, заставить их забыть свою историю и национальные интересы.

Патрушев напомнил, что США принимали участие во многих конфликтах последних десятилетий — на Украине, Ближнем Востоке, в Северной Африке, — а сейчас раздувают противоречия на Дальнем Востоке — вокруг Тайваня, Кореи, Японии.

Но, как отметил секретарь Совбеза, в настоящее время США теряют гегемонию, поскольку развивается многополярное мироустройство, США теряют свою гегемонию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Он отметил, что принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации.