Тирасполь, 28 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) попросило Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и Евросоюза. — Прим. ред.)», — пояснил глава приднестровского МИД в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем Игнатьев отметил, что Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать проживание тысяч русскоговорящих людей в ПМР, и подчеркнул, что Россия является ответственным гарантом в урегулировании приднестровского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля власти ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе.

После резолюции съезда депутаты всех уровней Приднестровья приняли декларацию, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются, указывается также в документе.

Депутаты считают, что международный переговорный процесс Кишинева и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию.

Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии отказываются от переговоров по урегулированию отношений с Приднестровьем и перешли к методам давления. Молдавия действует через инструменты санкций, ограничений и запугивания, сказал Красносельский.

В декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз. По её словам, власти Молдавии якобы делают всё возможное для помощи жителям левобережья Днестра и стремятся к сохранению мира.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить этот вопрос, Приднестровье стало неподконтрольной Кишинёву территорией.