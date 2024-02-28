Москва, 28 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В нынешней ситуации закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов и размещения у них рекламы не сильно изменит рынок, так как в основном иноагенты рекламировали компании, находящиеся за рубежом. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал основатель продюсерского центра блогеров Social Stars Максим Петренчук.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что иноагенты ранее, как и другие блогеры, рекламировали большие государственные или коммерческие структуры в России, но сотрудничество с ними было прекращено ранее. Поэтому с финансовой точки зрения данный закон вряд ли что-то изменит, иноагенты в деньгах не потеряют, уточнил он.

Петренчук напомнил, что многие иноагенты существуют за счёт монетизации своей аудитории (когда происходит конвертирование её лояльности в деньги), а также за счёт пожертвований от своих подписчиков. Кроме того, в России существует рынок нелегальной рекламы (например, ставки на спорт). Подобные нелегальные компании часто покупают рекламу у блогеров в YouTube, что может приносить исполнителю неплохие деньги, пояснил эксперт.

Вместе с тем Петренчук отметил важность принятого закона.

«Компании, которые запускают рекламу у иноагентов, игнорируют текущую политическую ситуацию, а это неправильно. Бизнес должен нести ответственность перед обществом и страной», — подчеркнул эксперт, добавив, что Россия должна отстаивать свои интересы.

По его мнению, иноагентов можно разделить на два типа. Первый — это «сознательные» иноагенты. Люди, которые на протяжении долгого времени занимались политикой, и для них получение статуса иноагента является оценкой их профессиональной деятельности. Второй тип — это блогеры, которые в большинстве своём совершали какие-то политические выпады по ошибке, по глупости.

Эксперт отметил, что в России сейчас нет понятного и прозрачного механизма, который бы дал возможность таким оступившимся выйти из статуса иноагента.

«Среди них много молодых людей, которые могут ошибаться. Им нужно дать возможность для раскаяния и признания своих ошибок», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Отмечается, что закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Причём этот запрет распространяется на сайты, блоги, соцсети. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Как пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.