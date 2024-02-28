Эксперт рассказал, как повлияет новый закон на доходы иноагентов от рекламы
Эксперт Петренчук: новый закон вряд ли изменит доходы иноагентов от рекламы
Москва, 28 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В нынешней ситуации закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов и размещения у них рекламы не сильно изменит рынок, так как в основном иноагенты рекламировали компании, находящиеся за рубежом. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал основатель продюсерского центра блогеров Social Stars Максим Петренчук.
Он отметил, что иноагенты ранее, как и другие блогеры, рекламировали большие государственные или коммерческие структуры в России, но сотрудничество с ними было прекращено ранее. Поэтому с финансовой точки зрения данный закон вряд ли что-то изменит, иноагенты в деньгах не потеряют, уточнил он.
Петренчук напомнил, что многие иноагенты существуют за счёт монетизации своей аудитории (когда происходит конвертирование её лояльности в деньги), а также за счёт пожертвований от своих подписчиков. Кроме того, в России существует рынок нелегальной рекламы (например, ставки на спорт). Подобные нелегальные компании часто покупают рекламу у блогеров в YouTube, что может приносить исполнителю неплохие деньги, пояснил эксперт.
Вместе с тем Петренчук отметил важность принятого закона.
«Компании, которые запускают рекламу у иноагентов, игнорируют текущую политическую ситуацию, а это неправильно. Бизнес должен нести ответственность перед обществом и страной», — подчеркнул эксперт, добавив, что Россия должна отстаивать свои интересы.
По его мнению, иноагентов можно разделить на два типа. Первый — это «сознательные» иноагенты. Люди, которые на протяжении долгого времени занимались политикой, и для них получение статуса иноагента является оценкой их профессиональной деятельности. Второй тип — это блогеры, которые в большинстве своём совершали какие-то политические выпады по ошибке, по глупости.
Эксперт отметил, что в России сейчас нет понятного и прозрачного механизма, который бы дал возможность таким оступившимся выйти из статуса иноагента.
«Среди них много молодых людей, которые могут ошибаться. Им нужно дать возможность для раскаяния и признания своих ошибок», — отметил эксперт.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Отмечается, что закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Причём этот запрет распространяется на сайты, блоги, соцсети. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.
Как пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.