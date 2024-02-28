Вашингтон, 28 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В рядах Вооружённых сил Украины состоят свыше 20 тыс. иностранных наёмников 50 национальностей. Об этом сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на чиновников киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя официальные цифры несколько туманны, по данным украинских чиновников около 20 тыс. иностранцев более чем полусотни национальностей составляют международный легион Украины», — отмечается в статье.

По информации издания, некоторые государства Североатлантического альянса, включая Соединённые Штаты Америки, Великобританию и Францию, направили на Украину небольшое количество спецназовцев и военных советников. СМИ уточняет, что они выполняли там неопределенные функции, вероятно связанные с материально-технической поддержкой и обучением. Кроме того, в статье отмечается, что ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвлённую сеть шпионских баз по всей Украине.

«Созданный международный легион был развернут на Украине по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях», — утверждается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, американские и австралийские наёмники в рядах ВСУ пожаловались российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову) на непрофессионализм командования киевской армии. Они рассказали обо всём, полагая, что разговаривают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В частности, зарубежные военные были недовольны тем, что их отправляли в окопы, как «обычных солдат».

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на тот момент большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекали в ряды ВСУ, были уничтожены силами ВС РФ. Глава военного ведомства уточнил, что в зоне проведения спецоперации ликвидировано более 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.