Берлин, 28 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Некоторое число военных специалистов из западных стран присутствует на Украине и оказывает поддержку войскам киевского режима. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Они помогают программировать западное высокотехнологичное оружие, такое как зенитное орудие и крылатые ракеты», — отмечает издание.

Количество таких специалистов, по информации источников, «небольшое». При этом крайне маловероятен сценарий с отправкой военных стран ЕС в зону конфликта для непосредственного участия в боях.

Вместе с тем в публикации говорится, что на стороне ВСУ воюют «многочисленные западные солдаты». Существенная их доля получила нужные навыки во Французском Иностранном легионе.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника из Европы, сообщила о присутствии западного спецназа в зоне украинского конфликта. По словам собеседника издания, спецназ из стран НАТО действует на Украине давно, но об этом не заявлялось официально. Статья появилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о дискуссиях по поводу отправки военных стран ЕС на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, военные из целого ряда натовских стран уже давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ с применением вооружений.