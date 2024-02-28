Дубай, ОАЭ, 28 февраля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В онлайн-мессенджере Telegram в ближайшее время появится система монетизации для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель социальной сети Павел Дуров у себя в Telegram-канале для англоязычной аудитории.

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«В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов начнут получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы в их ресурсах», — написал основатель сети.

Как отметил Дуров, для безопасности и быстроты платежей и вывода денежных средств за рекламу будет использоваться блокчейн TON, а выплаты владельцам каналов будут осуществляться в криптовалюте Toncoin.

«Это создаст благотворный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов», — подытожил Дуров.

Как передавало ИА Регнум, в конце января стало известно, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает функцию поддержки чатов с пользователями сторонних приложений.

По данным портала, в новой версии обновления планируют добавить раздел с чатами, через который можно будет отправлять сообщения контактам в другие мессенджеры. В свою очередь, пользователи других мессенджеров, включая, например, Telegram, смогут отправлять сообщения контактам WhatsApp. Для этого даже необязательно иметь учетную запись в приложении.

Функцию обмена сообщениями со сторонними мессенджерами внедрят с целью соблюдения требований акта ЕС по цифровым рынкам.

В свою очередь, Telegramзапустил функцию сториз в июле 2023 года. Опубликовать короткие видеоистории изначально могли только подписчики Telegram Premium. Пользователи получили возможность определять настройки каждой видеоистории, а также выбрать, кто сможет просматривать сториз.

Позднее, в августе того же года основатель платформы Павел Дуров заявил, что функция сториз станет бесплатной для всех пользователей мессенджера. Он отметил, что следующим шагом для платформы станет выход за рамки простого обмена сообщениями и возглавление инноваций в социальных сетях.