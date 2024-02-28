Брюссель, 28 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, заявил 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, который транслировался на сайте ЕК.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, сейчас российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, а также Италия в небольших объёмах.

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал Макфи.

Как передавало ИА Регнум, ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон информировал, что Евросоюз не будет продлевать транзит газа из России через Украину. По его словам, Европа уже «научилась жить» без российского газа.

До этого вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с киевским режимом, ни с руководством Евросоюза, не обсуждается также и вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников, в свою очередь, указывал, что отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом отразился на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения.

В настоящее время транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, подписанного в конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогазом». Срок действия контракта истекает 31 декабря 2024 года.