Москва, 28 февраля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Программу льготной ипотеки на новостройки нужно не отменять, но изменить. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 28 февраля на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.

Известия/ Константин Кокошкин

Он отметил, что с начала 2023 года выступал за сокращение государственной программы. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена, пояснил Греф.

Глава Сбербанка назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке. По его словам, банки будут искать баланс вместе с клиентами и застройщиками.

Греф добавил, что условия выдачи льготной ипотеки были ужесточены в декабре 2023 года на основе ложных посылок. Это привело к снижению маржинальности продукта.

«Очевидно, что банки лишили стимула заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеку, но настолько непрофессионально были сделаны выводы, что даже стыдно было слушать», — рассказал Греф.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты рынка недвижимости отметили изменения на рынке первичной ипотеки. Льготная ипотека постепенно изживает себя, а цены на новое жильё продолжают расти. Банки оказались в сложной ситуации, поскольку рентабельность льготной ипотеки для них падает, а застройщики продолжают подогревать рынок.