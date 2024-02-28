Ижевск, 28 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Ижевский электромеханический завод «Купол» практически завершил разработку боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО», сообщил 28 февраля генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

пресс-служба министерства обороны России

«В настоящий момент разработка БМ «Тайфун-ПВО» практически завершена, идёт подготовка к серийному производству. Ещё на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место», — рассказал Зиятдинов журналу «Национальная оборона».

«Тайфун-ПВО» — универсальная бронированная машина повышенной защищённости. Автомобиль способен выдержать взрывы мощностью до 8 кг тротила как под колёсами, так и под днищем. Комбинированная защита из керамической брони и броневой стали устойчива при поражении бронебойно-зажигательными пулями.

БМ вмещает экипаж из пяти человек: командир, механик-водитель, стрелок-пулемётчик и два стрелка-зенитчика. Она оснащена переносными зенитными ракетными комплексами, пусковыми установками, источниками питания, радиолокационными запросчиками, боекомплектом к пулемёту. На крыше БМ размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа «Корд».

«Тайфун-ПВО» спроектирована на базе автомобиля специального назначения для ВДВ и предназначена для применения военнослужащими, вооружёнными переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». В Минобороны РФ пояснили, что БМ увеличит мобильность подразделений ПВО, а также их эффективность по отражению воздушных целей противника. Эксперты ранее отмечали, что «Тайфун-ПВО» обладает высокими показателями защищённости, проходимости и манёвренности.

Машина была представлена на параде Победы в Москве 9 Мая 2021 года и прошла перед зрителями в составе механизированной колонны. Образец прошёл этап государственных испытаний.