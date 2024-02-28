Москва, 28 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В 2023 году Эквадор поставил России топливо впервые с 2019 года. Об этом 28 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные эквадорской статистики.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в прошлом году Россия закупила 1,6 тыс. тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идёт о мазуте для кораблей, который используется в судовых двигателях.

Последний раз подобная покупка была совершена в 2019 году. Тогда Россия купила 700 тонн на 287 тысяч долларов.

Как передавало ИА Регнум, Россия после двухлетнего перерыва возобновила экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за последние 13 лет объёмы. За сентябрь 2023 года Россия поставила в Бразилию более 84,4 тысячи тонн нефти, за которые южноамериканская страна заплатила порядка 48 млн долларов. В последний раз Бразилия закупала российское сырьё в августе 2021 года — тогда за 42,1 тысячи тонн было заплачено 16,6 млн долларов.