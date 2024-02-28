Тула, 28 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале по итогам совещания Шойгу с руководителями тульских предприятий ОПК 28 февраля.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2–3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что Шойгу проинспектировал производства современных средств поражения предприятия «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева».

Министру продемонстрировали новые производственные цеха предприятия, которые ввели в эксплуатацию в прошлом году, что позволило увеличить объём производства боеприпасов по всей номенклатуре в четыре раза, а по некоторым позициям — в семь раз.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне.

На предприятии Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

В ходе рабочего совещания министр обороны отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. По его словам, выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

Шойгу поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учётом опыта их применения в СВО.

Перед этим, 10 февраля, глава Минобороны России проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий. Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА. Он также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами «Стрела».

Вместе с тем 30 января Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра министр выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году выполнят в полном объёме и продолжат модернизацию производств на предприятиях ВПК.