Москва, 28 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Сын 56-летней москвички, которую мошенники вынудили набить на теле татуировки и взорвать в себе петарду, рассказал ИА Регнум, что его мать в здравом уме и дипломированный врач. Молодой человек заявил журналистам, что до сих пор не понимает, как это произошло. На данный момент пострадавшая находится в реанимации.

По словам сына Елены (имя изменено), он до сих пор не может поговорить с мамой, потому что она находится в реанимации, и к ней в палату никого не пускают. Также Александр (имя изменено) говорит, что врачи пока не дают точных прогнозов, когда мать выпишут из больницы или хотя бы переведут в обычную палату. Телефон женщины изъяли следователи.

«Мама в реанимации. Отца туда тоже не пускают — карантин. Я очень на неё злюсь, потому что она мне ничего не рассказывала и держала в стороне от ситуации. Плевать на деньги, это не имеет значение, а вот здоровье… Какой вред своему здоровью она причинила. Здоровье не вернёшь. Больше всего меня злит, что она ничего не рассказывала. Живём мы раздельно, я не мог визуально увидеть странности в её поведении. С мамой вообще никогда проблем не было, она всю жизнь проработала фельдшером, всегда была собранной. Вот сейчас она полгода на пенсии. Я не знаю, как мошенникам удалось убедить маму сделать татуировки и всё остальное», — рассказала ИА Регнум Александр.

Александр добавил, что узнал он обо всём, когда к нему ночью в квартиру нагрянула полиция и стала задавать вопросы про родителей. Сейчас сын пытается узнать, в каком салоне его мама набивала себе татуировки с аббревиатурой ГУР (Главное управление разведки Украины) и ВОР.

«Я до сих пор не верю во всё происходящее. По щелчку сорвалась делать татухи в каком-то салоне. Сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь узнать в каком салоне ей набили эти тату. Благо сейчас телефон у неё изъяли, чтобы больше ей мошенники не звонили. Я очень зол. И отец очень злится на себя, что не распознал мошенников. Про петарду и тату он ничего не знал. Узнал только тогда, когда мама закричала из туалета в квартире», — сообщил Александр.

По данным источника ИА Регнум, Елена и её супруг были в курсе о подобных видах преступлений. Об этом они заявили во время разговора со следователями. По словам супругов, они были уверены, что с ними это никогда не произойдёт.

Ранее ИА Регнум писал, что мошенники выманили обманным путём у 56-летней жительницы Зеленограда более 2 млн рублей. После того, как деньги были украдены, мошенники продолжили издеваться над супружеской парой. Преступники убедили Елену и её мужа, что в интересах «следствия» им необходимо сделать скан тела, для этого нужно было сфотографироваться голыми. Потом заставили женщину пойти в тату салон и набить несколько татуировок «ГУР» и «ВОР». На этом мошенники не остановились и пытались заставить нанести вруд здоровью мужа, используя петарду, однако Елена вставила пиротехническое изделие в себя. Из квартиры Елену госпитализировали в больницу.