Челябинск, 28 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу, где обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Пресс-служба ПАО «Россети» Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу

Также они посетили модернизированный диспетчерский пункт центра управления сетями ПАО «Россети Урал». В его зоне ответственности находятся более 300 подстанций 35–110 кВ и порядка 8 тыс. км линий электропередачи.

Во время реконструкции объект был полностью переоснащён. Для повышения эффективности контроля за сетевой инфраструктурой было внедрено современное российское программное обеспечение, которое уменьшает время реагирования на технологические нарушения.

«Это знаковый объект, который позволит нам быстрее реагировать на аварийные ситуации, соответственно, минимизировать потери, обеспечивать лучшую надежность — это очень важно сегодня, потому что каждый сбой вызывает всегда неудобство для жителей, потребителей, юридических лиц, промышленных предприятий», — сказал Алексей Текслер. По его словам, введение центра управления позволит минимизировать перечисленные риски.

«Группа «Россети» синхронизирует свои планы с задачами, решаемыми в регионе. Сейчас особое внимание уделяем электроснабжению динамично развивающихся пригородов Челябинска и близлежащих районов», — отметил Андрей Рюмин. Он добавил, что в дальнейшем планируется реконструкция с увеличением мощности нескольких подстанций. «Также традиционно в приоритете находятся проекты, нацеленные на рост надёжности магистральных сетей и распределительного комплекса», — заключил Андрей Рюмин.