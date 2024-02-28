Москва, 28 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В Москве завершаются последние этапы создания крупнейшего медицинского комплекса Москвы — ММКЦ «Коммунарка». Новый корпус лучевой терапии уже построен, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

По словам градоначальника, в новом корпусе осталось завершить наладку оборудования. Согласно планам, первые пациенты смогут получить медицинские услуги в нём уже осенью.

«Этот комплекс — целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы. Миллионы людей будут получать качественную медицинскую помощь», — отметил Собянин.

Вместе с тем мэр Москвы осмотрел патоморфологическую лабораторию комплекса, где в том числе проводят исследования клеток злокачественных опухолей. По его словам, это одна из самых высокотехнологичных лабораторий в столице.

Telegram-канал мэра Москвы

Как напомнил глава российской столицы, за прошедший год все пять патоморфологических лабораторий — МКНЦ им. Логинова, ГКБ им. Боткина, ММКЦ «Коммунарка», ГКОБ №1 — были оборудованы новыми сканерами для оцифровки стёкол, что позволило всем лабораториями наладить совместную работу в едином контуре.

«Пациентам и их родственникам больше не нужно возить по больницам стёкла для получения экспертного мнения — данные собираются в цифровом архиве. Это в разы сокращает время на диагностику и позволяет точнее подобрать эффективное лечение», — подчеркнул Собянин, отметив, что с цифровизацией лабораторий и внедрением в их работу искусственного интеллекта (ИИ) российская столица вступила в новую эпоху диагностики онкологических заболеваний.

Ранее, 1 февраля, Собянин сообщил, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями.

Как передавало ИА Регнум, глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в российских регионах с участием президента РФ Владимира Путина 2 февраля сообщил, что за последние пять лет в области лечения онкологических заболеваний в России удалось достичь прорывных результатов, особенно в сфере диагностики.

По словам министра, в России более 60% злокачественных опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз их лечения благоприятный.

Вместе с тем в России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом ранее сообщил Мурашко на совещании Путина с членами правительства. По словам Мурашко, благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.