Москва, 28 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко предложили нескольким иностранным наёмникам ВСУ принять участие в свержении действующего на Украине режима, и некоторые из наёмников ответили согласием. Записи разговоров были опубликованы 28 февраля в Telegram-канале пранкеров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вован и Лексус рассказали, что от лица Порошенко сообщили наёмникам о намерении создать частную военную компанию, пригласили их вступить в ряды этой организации, а также устроить государственный переворот.

«Австралиец Кендалл и американец Фриман сразу согласились участвовать и присягнули новому лидеру. А ястреб Джошуа Джон Рэндсфорд оказался чуть умнее и отверг предложение», — сказано в публикации.

Вован и Лексус отметили, что после этого разговора Рэндсфорд написал заявление в Службу безопасности Украины, но другие собеседники пранкеров и после этого не отказались от готовности участвовать в госперевороте.

«Его «братья по оружию» письменно подтвердили «Порошенко» свою готовность поддержать революцию на Украине и даже приехали в офис партии, назвав секретный пароль: «мы к Верховному главнокомандующему». Там их послали по известному адресу. В настоящий момент спецслужбы Украины ведут проверку в отношении всей банды Петра по факту мятежа», — рассказали пранкеры.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе бесед с иностранными наёмниками ВСУ пранкеры также попросили их оценить состояние киевской армии. Собеседники заявили о непрофессионализме командования ВСУ и предположили, что число потерь в рядах киевской армии будет расти.

28 февраля обозреватели газеты The Washington Post в своём материале отметили, что в рядах ВСУ воюют около 20 тысяч граждан из 50 стран мира. За время конфликта на территории Украины погибли по меньшей мере 50 наёмников — граждан США, указали авторы.

Большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены, заявил в декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. В зоне проведения спецоперации было ликвидировано более 5,8 тысячи иностранных боевиков, отметил министр.