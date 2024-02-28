Вашингтон, 28 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Чтобы попасть в 1% сверхбогатых жителей США в 2024 году, нужно по меньшей мере $5,8 млн, говорится в отчёте экспертов консалтинговой компании Knight Frank, который приводит Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале отмечается, что сделать это в 2024 году стало сложнее. Так, минимальный капитал для того, чтобы войти в 1% самых обеспеченных американских жителей, за год вырос почти на 16%.

Впрочем, это не рекордный показатель. Первое место по самому высокому порогу сохраняет Монако — $12,8 млн, что на 3,2% больше, чем в 2023 году. В Люксембурге и Швейцарии для попадания в список самых богатых граждан необходимо иметь более $8 млн.

В топ-10 стран по самому высокому порогу богатства в мире вошли также Сингапур ($5,2 млн), Швеция ($4,8 млн), Австралия ($4,7 млн), Новая Зеландия ($4,6 млн), Ирландия ($4,3 млн), Германия ($3,4 млн).

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года, согласно данным Bloomberg, состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд.

Больше всех свой капитал увеличил совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов ― на $9,14 млрд, до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.

Самым богатым остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. Второе место занимает совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чьё состояние выросло на $2,71 млрд и достигло $27,3 млрд. Третье место сохранил за собой Вагит Алекперов.