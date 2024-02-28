* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Блогер Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Об этом она написала у себя в соцсетях.

Скриншот видео «Скажи Гордеевой» Блогер Екатерина Гордеева

«В общем, мы приостанавливаем работу. У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять. Будем публиковать всё снятое по мере сил и возможностей», — пояснила блогер, добавив, что вместе с командой проекта будут искать выход из сложившейся ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Отмечалось, что закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Причём этот запрет распространятся на любые их ресурсы — сайты, блоги, соцсети. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Как пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.

В Госдуме также сообщили, что если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Штраф для рекламных компаний и СМИ может достигать 300 тыс. рублей. При этом вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения.

До этого член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских призвал лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями. Он уточнил, что в настоящее время обсуждается идея соответствующего законопроекта.