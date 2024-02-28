Москва, 28 февраля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Американские и австралийские наёмники ВСУ пожаловались российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову) на непрофессионализм командования киевской армии. Наёмники полагали, что беседуют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Записи были опубликованы 28 февраля в Telegram-канале пранкеров.

Иван Шилов ИА Регнум

Вован и Лексус рассказали, что от лица Порошенко предложили наёмникам вступить в ряды частной военной компании и в ходе бесед попытались разобраться, «что в головах у этих людей» и в чём состоит их мотивация.

«Оказалось, что они давно потеряли уважение к украинским командирам, которые сидят в убежищах и гонят на убой солдат и наймитов. Иностранцы жалуются на постоянные задержки зарплат и отсутствие внятной стратегии, а контрнаступление называют «пустой тратой человеческих жизней» и уверяют, что потерь у Украины будет гораздо больше», — отметили пранкеры.

В частности, американский наёмник Джошуа Джон Рэндсфорд пожаловался «Порошенко» на непрофессионализм командования ВСУ, заявил, что профессиональные военные из его группы сталкивались с «не самым лучшим руководством», что их «не использовали должным образом», а вместо этого отправляли в окопы, как «обычных солдат».

Ранее, 28 февраля, обозреватели газеты The Washington Post в своём материале отметили, что в рядах ВСУ воюют около 20 тысяч граждан из 50 стран мира. За время конфликта на территории Украины погибли по меньшей мере 50 наёмников — граждан США, указали авторы.

Большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены, заявил в декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. В зоне проведения спецоперации было ликвидировано более 5,8 тыс. иностранных боевиков, отметил министр.

26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова Макрона призваны легализовать их нахождение там, заявил британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник одной из европейских стран.