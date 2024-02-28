Москва, 28 февраля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй прилетит в Москву 3 марта для встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Об этом 28 февраля сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Ли Хуэй

«Спецпредставитель Китая прилетает в Россию в воскресенье. В этот день у него планируется встреча с заместителем министра иностранных дел РФ господином Галузиным», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что Ли Хуэй 2 марта посетит Россию, Украину и ряд стран Европы. Во время поездки он будет обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса. Ли Хуэй также с этой целью посетит штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.

В феврале 2023 года КНР обнародовала план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. В Китае отметили, что международное сообщество должно проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки.

Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин не раз напоминал, что переговорный процесс остановился по вине Украины, так как киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.