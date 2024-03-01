Вашингтон, 1 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Эффективность отечественных беспилотных средств поражения вражеской техники и живой силы противника со временем может снизиться, если ВПК России будет отставать в соревновании с военными концернами США. А такое развитие событий несёт прямую угрозу безопасности России: американское издание The National Interest, рассказав о программе развития боевых машин пехоты M10 Booker и XM30, а также гусеничного робота Robotic Combat Vehicle, не скрыло, что эта техника — для «войны будущего» против России и Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

И эта техника в самом деле способна резко снизить угрозу, которую сегодня несут американским Abrams на Украине российские БПЛА. Таким выводом поделился с корреспондентом ИА Регнум специалист по современным вооружениям Алексей Васильев.

Пентагон обычно активно вкладывается в перспективные военные технологии, заметил эксперт.

«США всегда держат программы на перспективу, которые, как правило, подают как прорывные, — рассказал Васильев. — Но чаще всего образцы не доходят до серий. С другой стороны, они при этом отрабатывают множество разных элементов этих концепций».

Сейчас в США действительно реализуются программы под новые машины — M10 Booker и XM30. Одна из ключевых идей — снабжение боевой техники мощным источником энергии, позволяющим, в свою очередь, подпитывать мощные потребители электроэнергии. Например — лазерную установку.

«То есть на борту — генератор в несколько сотен киловатт, который можно использовать в разных целях, помимо передвижения боевой техники, — пояснил эксперт. — Грубо говоря, машина приехала на позицию, где бойцы в окопах размещаются, и запитала всю позицию от этой машины. Источник электроэнергии даёт возможность подзаряжать множество устройств. В том числе, допустим, те же самые инструменты, с помощью которых строить полевую фортификацию».

Американцы, по словам Васильева, полагают, что смогут добиться существенного преимущества на поле боя за счёт системности.

«То есть если одно, другое, третье будет друг друга дополнять, то в сумме даст результат, как, например, у БМП «Брэдли» с её качественной системой управления, включая системы управления огнём и обмена информацией, с её сенсорами и прочим, что превращает её в очень опасную машину», — пояснил эксперт.

При этом у «Брэдли», которая работает именно в рамках этой системы, самая обыкновенная пушка и броневая защита, уточнил собеседник ИА Регнум.

«Ничего прорывного», — уточнил он.

Программу, включающую масштабное производство M10 Booker, XM30 и Robotic Combat Vehicle, по оценке Васильева, вполне можно считать развитием идеи, заложенной в Bradley. В США, по его словам, понимают, что делать ставку на тяжёлые танки а-ля Abrams бессмысленно: из-за своей избыточной массы они часто теряют мобильность. И вместо того, чтобы соперничать по толщине брони, американцы идут по пути снижения массы бронетехники, а также ускорения обнаружения противника и принятия решений на поле боя.

На вооружении армии России стоят достаточно мощные передовые средства борьбы с бронированной техникой противника, включая самые современные БПЛА.

«Но есть нюанс, — отметил эксперт. — Когда у американцев на борту будет несколько сот киловатт на каждой машине, они будут монтировать лазерные установки, которые сейчас у них уже в серии на флоте. А они превратят каждую машину, на которой смонтированы лазерные установки, в перехватчик дронов».

То есть США стараются идти по пути создания системы противодействия дронам. «Вполне разумный ход, — заключил Васильев. — И их планы требуют ответных решений со стороны нашего ВПК, ведь иначе наши БПЛА в перспективе могут перестать показывать такую высокую эффективность, как сейчас».

Ранее 28 февраля ИА Регнум сообщало, что российские войска освободили село Петровское на авдеевском направлении в ДНР. При этом были поражены четыре танка противника, две БМП Bradley, бронетранспортёр М113 и многочисленные артиллерийские орудия.