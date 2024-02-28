Тирасполь, 28 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Участники съезда депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики всех уровней намерены обратиться за помощью к России в условиях возрастающего давления со стороны Молдавии, сказано в проекте резолюции съезда, открывающегося 28 февраля.

Максим Захаров /РИА Новости

В документе, адресованном депутатам Госдумы РФ и членам Совета Федерации, содержится просьба принять меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления со стороны Молдавии.

«(Просим принять меры. — Прим. ред.) с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса (РФ. — Прим. ред.) гаранта и посредника в переговорном процессе», — сказано в документе.

Также приднестровские депутаты намерены обратиться к Генеральному секретарю ООН, СНГ, Европарламенту, ОБСЕ и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях Приднестровья и Молдавии и содействовать возобновлению диалога.

В общем заседании депутатов Приднестровья принимают участие более 600 парламентариев национального, городских и местных советов. За время существования непризнанной республики подобное мероприятие проводится в шестой раз.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии отказываются от переговоров по урегулированию отношений с Приднестровьем и перешли к методам давления. Молдавия действует через инструменты санкций, ограничений и запугивания, сказал Красносельский.

В декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз. По её словам, власти Молдавии якобы делают всё возможное для помощи жителям левобережья Днестра и стремятся к сохранению мира.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить этот вопрос, Приднестровье стало неподконтрольной Кишинёву территорией.