Лондон, 28 февраля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Украинские операторы беспилотников зафиксировали «бесшумный НЛО» в небе над зоной боевого соприкосновения. Видеокадры опубликовало британское издание The Daily Mail.

Кадр из видео

В публикации говорится, что НЛО заметили в феврале с помощью беспилотника Mavic военные 406-й отдельной артиллерийской бригады на высоте 150 метров над уровнем моря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3870390" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Что они могут пустить по нам?» — задался вопросом один из украинских военных.

В материале издания приводится расчёт, согласно которому неопознанный объект может достигать размеров большого корабля и находиться на расстоянии более 50 км.

«Основываясь на температурном диапазоне тепловизионного дрона, НЛО был теплее, чем его окружение, хотя красное «сообщение об ошибке» в интерфейсе управления дрона оставляет ключевые детали об НЛО нерешёнными», — пояснил эксперт в беседе с изданием.

Вместе с тем авторы материала указывают на то, что неопознанный объект «поразительным образом» напоминает НЛО, который был замечен в мае 2022 года над Ираком камерой американского дрона Reaper.

В свою очередь, эксперты предполагают, что на видео зафиксирован мираж под названием «фата-моргана». При подобном мираже верхний слой тёплого воздуха и нижний слой холодного воздуха создают отражение, в результате которого объекты на горизонте или над ним дают несколько искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря прошлого года американская газета The New York Times сообщала, что в Лос-Анджелесе наблюдатели за самолётом президента США Джо Байдена обратили внимание на находившийся рядом неопознанный летающий объект (НЛО).

НЛО заметили во время дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, сопровождавшего борт Байдена. Съёмка велась в аэропорту Лос-Анджелеса две недели назад, уточнили авторы.

Перед этим, в конце июля, в Конгрессе США состоялись первые слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. В ходе них доклад перед конгрессменами зачитал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш, ранее отвечавший в Пентагоне за анализ необъяснимых аномальных явлений. Он уточнил, что лично общался с чиновниками, которым было известно о наличии летательных объектов «нечеловеческого» происхождения.