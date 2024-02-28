Вашингтон, 28 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Указ президента США Джо Байдена о запрете передачи персональных данных из Соединённых Штатов будет направлен против России, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР и Кубы, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации американского президента.

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В материале уточняется, что американский лидер подпишет указ 28 февраля, он уполномочит Минюст подготовить правила, ограничивающие продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также любым организациям, связанным с этими странами.

Ограничения коснутся и финансовой информации, биометрических данных и других видов информации, которые могут идентифицировать личность, а также они затронут конфиденциальную информацию, связанную с правительством.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 10 января 2023 года утвердило правила трансграничной передачи персональных данных. В соответствии с постановлением решение о запрещении или ограничении передачи персональных данных за рубеж по представлению уполномоченных органов федеральной власти принимает руководитель и заместители Роскомнадзора. Такое решение они должен вынести в течение пяти рабочих дней после получения представления.

В начале 2024 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об усилении ответственности за утечку данных. За допущенное впервые нарушение должностных лиц могут оштрафовать на сумму до двух миллионов рублей, юридических — до 15 млн. Размер штрафов будет зависеть от масштаба утечек.

Кроме того, поправки ввели уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение полученных незаконным путём персональных данных. Уголовная ответственность предполагается и за создание информресурсов, распространяющих такие данные. Максимальный срок лишения свободы — до десяти лет.