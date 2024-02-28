Москва, 28 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Музыкальная студия VK Records заработает в апреле этого года, сообщила пресс-служба VK. Музыкантам, которые сотрудничают с лейблом, будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг.

Пресс-служба в VK

Сразу четыре студии будут размещены в офисе VK на пространстве 300 квадратных метров. Одна из студий — главная, ещё две контрольные и аранжировочная. При этом к студии будет примыкать зал со сценой, где будут проходить музыкальные презентации и выступления артистов.

Студийный комплекс будет доступен артистам, которые работают с лейблом VK Records. Кроме того, доступ в студию будут у звезд, которые работают с VK.

«Наша цель — предоставить артистам услуги музыкального продакшена полного цикла. Сейчас лейбл работает как единое окно — музыканты приходят к нам и сразу получают целый комплекс услуг — питчинг на стриминговые площадки и радио, маркетинг, концертный отдел, рекламный отдел, спецпроекты и PR. Теперь у них будет возможность записывать свои треки под ключ под чутким руководством продюсеров лейбла, которые 24/7 будут находиться в студии и помогать артистам с созданием новых хитов», — рассказал СЕО VK Records Виктор Абрамов.

Пресс-служба в VK

VK Records — музыкальный лейбл, который занимается продюсированием артистов, издательством и дистрибуцией музыки и развитием талантов в музыкальной индустрии. По издательству и дистрибуции с лейблом сотрудничают более 200 артистов, среди которых RAAVA Music (ELMAN, Andro, MONA), Atomic Heart, Валя Карнавал, Тимати, 10AGE, АК-47, SQWOZ BAB, Артур Пирожков, Валерия и др. Сейчас музыкальный каталог лейбла насчитывает более 2000 треков.

Ранее 28 февраля ИА Регнум писало, что гости Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, а также концерты VK Музыки, услышать песни из фестивального альбома, записанного молодыми участниками ВФМ-2024 совместно с лейблом VK Records. Среди звёзд события — HammAli & Navai, Валя Карнавал, Cream Soda, Нурлан Сабуров, Алина Загитова. При этом уже 6 марта музыканты представят фестивальный альбом и исполнят новые треки на одной из сцен фестиваля.