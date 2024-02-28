Москва, 28 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза в её отношении, заявил журналистам 28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ранее заявившего, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией.

«Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией, поэтому опасения на этот счёт беспочвенны», — сказал Песков.

Действия российского государства направлены на обеспечение безопасности страны и граждан, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Орбан в своём заявлении отметил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией, поскольку у неё остались «плохие воспоминания» о периоде, когда страна граничила с Советским Союзом.

С аналогичным заявлением премьер-министр Венгрии выступал и в декабре 2023 года. Журналисты спросили Орбана, какими ему видятся будущие границы Украины, и он отметил, что власти Венгрии предпочитают думать о собственных делах, но общей границы с Россией им бы иметь не хотелось.

Тогда же премьер-министр Венгрии заявил, что события на Украине вполне можно называть военной операцией России, поскольку ни одна из сторон официально не объявляла войну. Ранее он отмечал, что завершение военного конфликта на Украине зависит не от действий киевских политиков, а от решений властей США, в силах которых завершить конфликт в кратчайшие сроки.