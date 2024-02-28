Москва, 28 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Российские военные освободили село Петровское на авдеевском направлении в ДНР. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петровское», — сказал Конашенков.

Он добавил, что российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР.

Кроме того, на данном направлении были поражены четыре танка противника, две БМП Bradley, бронетранспортёр М113, три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Сводка Минобороны

В сводке 28 февраля Конашенков также сообщил, что российская армия улучшила положение на купянском и донецком направлениях, а также заняла более выгодные позиции на херсонском направлении.

Так, на купянском направлении, уточнил он, подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР.

На херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны.

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотников. Поражены живая сила и военная техника противника в 131 районе.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS.

Освобождение населённых пунктов

После того как украинские войска ушли из Авдеевки, их ждёт эффект домино, если они не будут получать оружие и помощь от Запада, заявил 28 февраля бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

Российская армия 17 февраля полностью освободила город Авдеевку в ДНР. Президент России Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение под его командованием этого населённого пункта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр».

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки. Также 17 февраля российские военнослужащие установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.

27 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное на авдеевском направлении, а 26 февраля — об освобождении Ласточкино.

В тот же день на коллегии Минобороны Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение, овладевая новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.