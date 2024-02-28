Тверь, 28 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр транспорта РФ Виталий Савельев ознакомились сегодня, 28 февраля, с ходом строительства финального этапа Северного обхода областного центра. В осмотре принял участие председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко. Северный обход Твери является участком федеральной трассы М-11 «Нева». Старт движению по М-11 дал президент России Владимир Путин в ноябре 2019 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Виталий Савельев, Игорь Руденя и Вячеслав Петушенко осмотрели ход строительства финального этапа Северного обхода Твери

«Полностью открыть движение на обходе Твери планируется летом 2024 года, — рассказал Виталий Савельев. — Это даст импульс развитию Тверской области. Для автомобилистов это возможность бесшовно проезжать путь из Москвы в Санкт-Петербург, а также от северной столицы до Казани без пересечений в одном уровне, что сэкономит время в пути».

«Ввод всего Северного обхода — это новые возможности для Тверской области, — отметил Игорь Руденя. — Это перспективное направление по пассажирским перевозкам». «Особенно важен данный участок для дальнейшего развития отрасли туризма в регионе», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в декабре прошлого года досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 км. Его ввод позволяет автомобилистам, не заезжая в Тверь, добраться из Санкт-Петербурга до Бежецка и Ярославля. Также обеспечена возможность съезда с М-11 на трассу Р-132 «Золотое кольцо». На участке построено 17 путепроводов и мостов, включая два моста через реку Тверцу. Сейчас активно ведутся работы на втором пусковом комплексе Северного обхода протяженностью 28,6 км, включающем две развязки на пересечении с трассой М-10 и дорогой Тверь — Кимры, еще 11 мостов и путепроводов. Самый крупный и технически сложный объект — мост через Волгу протяженностью 738 метров. Уже выполнено три из пяти этапов надвижки пролетного строения — это 347 погонных метра. При возведении используются современные отечественные технологии и материалы.

Как отметил Вячеслав Петушенко, высокие темпы работ поддерживаются в том числе благодаря поддержке по всем вопросам со стороны регионального правительства. «Сейчас на стройке обхода сосредоточено больше 1000 человек, порядка 600 единиц техники. Количество работников, задействованных только в строительстве моста, составляет около 300 человек. Работы ведутся круглосуточно», — рассказал Петушенко.

Ожидается, что реализация проекта обеспечит дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов, АПК и жилищного строительства на территориях Твери, Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского округов Тверской области.