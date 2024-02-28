Пекин, 28 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Все заинтересованные стороны должны помочь урегулированию конфликта на Украине. Об этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила 28 февраля, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам парижского саммита, посвящённого теме Украины.

EPA/ТАСС Официальный представитель МИД Китая Мао Нин

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействия прекращению огня и боевых действий», — сказала Мао Нин.

Она отметила, что Пекин всегда занимал отчётливую позицию в отношении украинского кризиса и намерен по-прежнему играть конструктивную роль в политическом урегулировании. Самой неотложной задачей Мао Нин назвала восстановление мира.

Дипломат сообщила, что 2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй отправится в турне, в рамках которого посетит Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию. Во время поездки он будет обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по инициативе Макрона в Париже прошла конференция по поддержке Украины. На неё пригласили лидеров примерно 20 государств. После встречи Макрон сообщил, что её участники обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил отправки военных на Украину и заявил, что Париж не сможет смириться с возможностью победы России.

Позднее лидеры многих стран ЕС заявили, что в их планах нет отправки воинских контингентов в зону конфликта. Об этом же сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.