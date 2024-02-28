Штат Калифорния, США, 28 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. На пляже, находящемся в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в штате Калифорния, нашли череп огромного морского существа, пишет газета The Sacramento Bee.

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Отмечается, что его длина превосходит рост человека и составляет не менее двух метров.

По мнению ведущего палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра Роберта Боссенекера, череп мог принадлежать синему киту или финвалу. Предполагается, что он остался от туши кита, обнаруженного на побережье в октябре 2023 года. Тогда останки животного слишком сильно разложились, чтобы их можно было идентифицировать.

Как передавало ИА Регнум, 18 января на берег пляжа в графстве Северный Йоркшир в Великобритании выбросило пятиметровое загадочное животное без головы и хвоста, из-за отсутствия которых эксперты затруднились сказать, что это за обитатель морских глубин.

Эксперты предполагали, что это мог быть тюлень, морж или гигантский дельфин. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отмечал, что найденное существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.