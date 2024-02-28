Москва, 28 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с., сообщила 28 февраля пресс-служба российской компании на своём сайте.

lada.ru

В релизе отмечается, что для установки автоматической коробки передач были модернизированы топливная и тормозная системы. Кроме того, появилась новая опора силового агрегата.

«Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta», — отметили в «АвтоВАЗе».

Компания пока не раскрыла информацию о дате старта продаж, комплектациях и ценах. Однако отмечается, что первая партия двухпедальных авто с новым мотором сошла с конвейера предприятия в Тольятти.

Как передавало ИА Регнум, в начале года российский автоконцерн анонсировал запуск обновлённой Lada Vesta. Кроме того, сообщалось о планах возобновить производство Lada Largus и начать производство e-Largus в Ижевске.

Помимо этого, компания собралась развивать выпуск специальных модификаций, включая спортивные, би-топливные, автомобили с ручным управлением. Также компания продолжит работу над новыми моделями, включая Lada Iskra, старт производства которой наметили на 2025 год.

11 января президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о переоснащении в 2025 году Lada Niva и Lada Niva Travel. По его словам, автомобили получат новый двигатель объёмом 1,8 литра. В 2024 году предприятие запланировало произвести и продать около 500 тыс. автомобилей.

В январе 2024 года начались продажи универсала Lada Vesta SW Sportline за 2,35 млн рублей. В комплектации Black, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдётся покупателям на 30 тысяч рублей дороже. Авто оснащено двигателем 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды, его называют самой дорогой моделью российского производителя.