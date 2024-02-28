Москва, 28 февраля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Комиссия Государственной думы РФ по расследованию вмешательства извне направила в МИД России материалы о вмешательстве посольства Соединённых Штатов Америки в президентские выборы в России. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Комиссия Госдумы направила в МИД материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы», — сообщил он РИА Новости.

Ранее, 26 февраля, Василий Пискарёв рассказал о выявленных фактах вмешательства посольства США в Москве в выборы президента России.

«Для вмешательства в президентские выборы в России активно используются русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве. Посол США Линн Трейси в своём интервью, опубликованном в эти дни, дала уничижительные и дискредитирующие оценки выборам в нашей стране еще до их проведения, тем самым пытаясь подорвать доверие граждан к избирательной системе», — пояснил он.

Кроме того Пискарёв отметил, что Россия уже сталкивалась с различными «импульсами» со стороны посольства США, но были они не наведением мостов, а попытками дестабилизировать обстановку в РФ и призывами к массовым беспорядкам.

Председатель комиссии подчеркнул, что сайт и аккаунты посольства Штатов в социальных сетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера.

Как сообщало ИА Регнум, в январе председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ назвал провокацией обращение посольства США к россиянам, в котором говорится о готовности к диалогу с теми, кто желает «конструктивного будущего».

Он также отметил, что «на фоне причастности консультантов из Соединённых Штатов к недавним терактам в Белгороде» заявление посольства о том, что жители России «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности», выглядит откровенно циничным и лживым.