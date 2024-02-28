Красногорск, 28 февраля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Московской области на станции Апрелевка электричка частично сошла с рельсов. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Александр Манзюк/ТАСС

«Сегодня в 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща — Апрелевка. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры были выведены через головной вагон. На место направлен восстановительный поезд.

В МЖД отметили, что создан штаб по ликвидации последствий. Причины произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) на юго-востоке столицы прекратилось движение поездов из-за обрыва контактного провода. Пропуск поездов на участке Царицыно — Перерва осуществлялся в реверсивном режиме. В связи с этим были задержаны электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны.