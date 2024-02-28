Москва, 28 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. ВС России за сутки уничтожили склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 28 февраля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил об уничтожении склада топлива для военной техники ВСУ, радиолокационную станцию (РЛС) П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны.

В этот же день стало известно, что российская артиллерия поразила пункт расположения киевских сотрудников СБУ в Херсоне. После удара на месте было зафиксировано как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима и множество раненых, уточнял представитель пророссийского подполья в городе.

24 февраля Конашенков информировал об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Он добавил, что российские военные также уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.

Также российское военное ведомство сообщало об уничтожении десантниками российской группировки войск «Днепр» пункта управления беспилотников и склада с моторными лодками ВСУ на правобережье Днепра. Отмечалось, что удары нанесли из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».