Москва, 28 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российская армия улучшила положение на купянском и донецком направлениях, а также заняла более выгодные позиции на херсонском направлении, сообщил 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

Так, на купянском направлении, уточнил он, подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР), информировал Конашенков.

«На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области», — сказал официальный представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии рассказал об успехах ВС России на донецком и купянском направлениях. По его словам, после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на данных направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также глава Минобороны рассказал о потерях украинской армии в живой силе и технике. Так, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.