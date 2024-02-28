Москва, 28 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Против освобождённого из украинского плена бывшего российского военнослужащего, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело, сообщил «Царьград» со ссылкой на источник.

РИА Новости/Павел Лисицын

По его данным, в июне 2023 года российский военный сдался в плен ВСУ у села Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР). Там он добровольно вступил в ряды украинского вооружённого формирования «Скала», где прошёл инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке и воевал на территории ДНР и Запорожской области.

Через полгода его передали России в обмен на украинских пленных. Во время допроса мужчина дал первые признательные показания. В отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 208 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года стало известно, что российский лётчик Максим Кузьминов угнал в Харьковскую область вертолёт Ми-8. Штурмана вертолёта Хушбахта Турсунова и борттехника Никиту Кирьянова, которые не знали о планах Кузьминова, расстреляли после приземления на украинской территории.

ФСБ России возбудило уголовное дело о государственной измене. Сам Кузьминов утверждал, что за измену родине ему передали $500 тыс. (48,7 млн рублей).

19 февраля 2024 года испанская газета ABC проинформировала о том, что в Вильяхойосе, предположительно, обнаружили тело Кузьминова. На трупе имелись раны от пуль. Он лежал на пандусе гаража.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова. Власти Испании также подтвердили факт смерти перебежчика. При этом они засекретили расследование дела об убийстве.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Кузьминова предателем и преступником. Он подчеркнул, что перебежчик превратился в морального трупа, ещё когда планировал угон вертолёта Ми-8 на Украину.