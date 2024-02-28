Москва, 28 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Программное обеспечение для автоматизации проектирования трубопроводов на нефтегазовых месторождениях появилось в России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Цифровой помощник повысит надёжность российских нефтепроводов

Программа создана в интерфейсе привычного веб-приложения и позволяет подбирать сталь для трубной продукции, а также способы её антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации. Пользователями программы станут проектные институты и добывающие предприятия.

Экспертная система «РН-АКЗТ» (антикоррозийная защита трубопроводов) работает автономно и не зависит от внешних источников информации. Система содержит базу данных справочников, экспертные алгоритмы фильтрации и подготовки исходных данных. Кроме того, инновационный продукт включает в себя обученную на реальных данных модель искусственного интеллекта, способную прогнозировать интенсивность коррозии металлов.

Программное обеспечение создано специалистами волгоградского и томского институтов «Роснефти».

«Роснефть» — первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое ПО, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. ИТ-решения компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу. Уникальная линейка собственного ПО состоит из 24 программных продуктов.