Москва, 28 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Китай не возражает против выпуска Россией бондов, номинированных в юанях. Это технический вопрос, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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«Доля юаня в наших двусторонних расчётах уже превысила 90% и в дальнейшем будет расти. Кроме юаней, мы также прибегаем к расчётам в национальных валютах, включая рубли. Расчёты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран», — рассказал Чжан Ханьхуэй «РИА Новости».

Также дипломат отметил, что причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Китаем и Россией стало вмешательство третьих стран.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, по информации западных аналитиков, Китай стал самым крупным торговым партнёром России, обогнав ЕС. В 2023 году объём товарооборота между КНР и РФ превысил 200 млрд долларов.

По мнению экспертов, Россия заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнёров Китая. Это позволило Москве выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина. Сообщается, что сейчас более 90% расчётов между двумя странами осуществляется в национальных валютах. Таким образом, товарооборот составил порядка 20 трлн рублей, или около 1,6 трлн юаней.