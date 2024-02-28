Набережные Челны, Татарстан, 28 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Житель Набережных Челнов набросился на 13-летнего мальчика, который играл возле его машины, и избил его. Видеозапись инцидента с установленной на подъезде камеры появилась в Сети.

Кадр из видео

Мужчина услышал, что на его Chevrolet Aveo сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел возле автомобиля школьника. Это произошло 3 февраля, сообщает издание Lenta.ru.

Автовладелец схватил подростка, повалил на скамейку и несколько раз ударил, потом швырнул на землю. Продолжая наносить удары, он стал толкать мальчика в сугроб. Спустя какое-то время и мужчина, и мальчик пропали из кадра.

Пострадавший мальчик занимается тхэквондо. Несколько недель он стеснялся рассказать родителям, откуда у него синяки на теле. Семья обратилась в полицию только 25 февраля, правоохранители проводят проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце января на западе Москвы мужчина 1985 года рождения напал на 17-летнего подростка и жестоко его избил. Пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами головы. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Нападавшего задержали, по данным следствия, он действовал «из хулиганских побуждений».