Москва, 28 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских. Об этом 28 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману.

Отмечается, что организатор мероприятия наблюдал за церемонией, стоя у проезжей части, рядом с нарядом полиции. Внезапно к нему подбежал молодой человек и ударил ножом в лицо, при этом выкрикивая угрозы.

Нападавшего задержали, но даже после этого он продолжал угрожать каким-то неизвестным людям. В отношении него возбудили уголовное дело. Причины нападения выясняются.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали помощь. Нож скользнул ему по лицу и проткнул щёку.

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Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области мужчина устроил поножовщину в ночном клубе. Конфликт между посетителями произошёл в ночь на 17 февраля. Один из мужчин подошёл к компании молодых людей, делая вид, что хочет с ними поговорить. Те его проигнорировали, после чего он достал из кармана нож и начал наносить удары. В результате инцидента три человека пострадали. Один их них в состоянии комы в срочном порядке помещён в реанимацию. Нападавший задержан.