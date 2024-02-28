Неизвестный на глазах у полиции в центре Москвы напал с ножом на прохожего
Москва, 28 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских. Об этом 28 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману.
Отмечается, что организатор мероприятия наблюдал за церемонией, стоя у проезжей части, рядом с нарядом полиции. Внезапно к нему подбежал молодой человек и ударил ножом в лицо, при этом выкрикивая угрозы.
Нападавшего задержали, но даже после этого он продолжал угрожать каким-то неизвестным людям. В отношении него возбудили уголовное дело. Причины нападения выясняются.
Пострадавшего доставили в больницу и оказали помощь. Нож скользнул ему по лицу и проткнул щёку.
Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области мужчина устроил поножовщину в ночном клубе. Конфликт между посетителями произошёл в ночь на 17 февраля. Один из мужчин подошёл к компании молодых людей, делая вид, что хочет с ними поговорить. Те его проигнорировали, после чего он достал из кармана нож и начал наносить удары. В результате инцидента три человека пострадали. Один их них в состоянии комы в срочном порядке помещён в реанимацию. Нападавший задержан.