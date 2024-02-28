Москва, 28 февраля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал чёткую позицию Российской Федерации относительно представителей шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал общественный деятель Вадим Манукян, комментируя слова Бастрыкина о том, что в случае возвращения в Россию такие деятели будут отвечать перед законом.

Иван Шилов ИА Регнум

Манукян напомнил, что за дискредитацию Вооружённых сил России предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Поэтому всё зависит от того, насколько представители шоу-бизнеса были связаны с нарушением уголовного кодекса Российской Федерации, отметил эксперт.

Логично предположить, что артисты, которым грозит уголовное преследование в России, не станут возвращаться в страну, уточнил он.

«Скорее всего, они сюда не вернутся», — высказал своё мнение общественный деятель.

Он также не исключил, что иноагенты — артисты, в отношении которых не были возбуждены уголовные дела, могут вернуться в Россию из-за нехватки денег. Но для этого им нужно очистить свою репутацию, то есть перестать быть под влиянием иностранного государства, перестать получать финансирование из-за рубежа, отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые из уехавших из России представителей шоу-бизнеса делают заявления в соответствии с повесткой той страны, в которой они имеют недвижимость.

«Они пытаются сохранить свою недвижимость за рубежом», — добавил Манукян, напомнив, что в западных странах на таких деятелей оказывают давление.

Поэтому, чтобы избежать там притеснения, представителям шоу-бизнеса приходится соблюдать правила, которые для них были установлены, уточнил общественный деятель.

«То есть они там должны максимально жёстко высказаться о Российской Федерации, о её руководстве. Причём чем громче и активнее они это будут делать, тем ближе могут оказаться к бюджетам западных стран, могут рассчитывать на какие-то гранты, на большие возможности для концертной деятельности на Западе», — пояснил он.

Поэтому артисты и отрабатывают за рубежом жёсткую повестку в отношении России, которую и проповедуют на Западе. Они сами сделали свой выбор, приняли правила игры и полностью им соответствуют, уточнил эксперт.

«А те, кто просто уехал за границу, потому что выбрали там свою судьбу, при этом не делали никаких антироссийских заявлений, у них есть все возможности вернуться, для них нет никаких запретов», — пояснил эксперт.

При этом он усомнился в том, что зритель захочет покупать билеты на концерты таких артистов.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предположил, что позиция уехавших представителей шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия Вооружённых сил России, может быть связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают.

Он добавил, что представители шоу-бизнеса занимаются дискредитацией Вооружённых сил РФ, чтобы за рубежом продолжать свою деятельность, получать прибыль, надеясь избежать наказания. По его словам, они показали свою неблагонадёжность.