Люберцы, Московская область, 28 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует дело после того, как владелица двух кофеен в Люберцах отказалась обслуживать участников спецоперации. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

Соцсети Владелица кафе

«В сети интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — говорится в публикации.

Против девушки завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В ведомстве также отметили, что заявители попросили проверить владелицу кафе на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, после общественного резонанса хозяйку двух кофеен оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Правоохранители установили, что комментарий разместила гражданка 1997 года рождения, которую доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ведомство добавило, что на основании собранных материалов решением Люберецкого городского суда её оштрафовали на 45 тыс. рублей.

По данным RT, хозяйку кофеен зовут Алёна Бойко-Полякевич. Она открыто выступала против специальной военной операции (СВО) и смеялась над российскими бойцами.