Техас, США, 28 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. В американском штате Техас введён режим чрезвычайного положения из-за природных пожаров. Соответствующее заявление было опубликовано 28 февраля на сайте офиса губернатора Техаса Грега Эббота.

AP/TASS

Режим ЧП введён в 60 округах штата, сказано в заявлении.

«Эббот опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в связи с природными пожарами по всему штату», — сказано в сообщении пресс-службы офиса.

При изменении ситуации число округов, где действует режим чрезвычайного положения, может увеличиться, отметила также пресс-служба.

Как сообщалось ранее, площадь лесных пожаров в Техасе, по данным американских СМИ, составляет около 129 тыс. гектаров. В некоторых городах местные жители покинули свои дома, также было эвакуировано несколько объектов здравоохранения.

В августе 2023 года лесной пожар произошёл в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра пламя распространилось на туристический город Лахайну, который был полностью уничтожен огнём. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек, более 10 тысяч человек покинули свои дома. Жертвами пожаров стали, по официальным данным, 115 человек, более тысячи человек числились пропавшими без вести.