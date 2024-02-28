Пекин, 28 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 2 марта посетит Россию, Украину и ряд стран Европы, заявила 28 февраля во время брифинга официальный представитель МИД Китая Мао Нин, слова которой передаёт Caixin.

EPA/ТАСС Спецпредставитель КНР Ли Хуэй

Мао Нин уточнила, что спецпредставитель КНР во время поездки будет обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса. Ли Хуэй также с этой целью посетит штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.

«Китай поддерживал глубокое взаимодействие со всеми странами, включая Россию и Украину, играя конструктивную роль в реагировании на кризис», — сказала она.

Дипломат также отметила, что самой неотложной задачей сейчас является восстановление мира. По её словам, за прошедшие два года Китай не прекращал усилий по установлению мира и по содействию проведению мирных переговоров.

«Китай не был безучастным зрителем, не подливал масла в огонь, не говоря уж о том, чтобы извлекать из этого выгоду. Всё, что мы делали, было направлено на достижение одной цели — достижение консенсуса по прекращению военных действий, прокладывание пути к мирным переговорам», — подчеркнула Мао Нин.

Как передавало ИА Регнум, Мао Нин также на брифинге прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на Украину. Она призвала все стороны конфликта создать условия для снижения напряжённости и содействия прекращению огня.

В феврале 2023 года КНР обнародовала план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. В Китае при этом отметили, что международное сообщество должно проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. В качестве одного из таких посредников Китай предложил себя.

Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин неоднократно напоминал, что переговорный процесс остановился по вине Украины, так как киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля ещё раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине. Однако, как отметил глава МИД, этому мешают высокомерие Запада и его заряженность на русофобию.